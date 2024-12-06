Компьютеры
Опубликовано 06 декабря 2024, 07:41
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Windows 11 24H2 запустили на неподдерживаемых процессорах Intel 5-го и 6-го поколений

Но нужно ли было вообще ставить это забагованное обновление?
Пользователи смогли установить Windows 11 24H2 на старых компьютерах с процессорами Intel 5-го и 6-го поколений, несмотря на то, что они официально не поддерживаются Microsoft.
Windows 11 24H2 запустили на неподдерживаемых процессорах Intel 5-го и 6-го поколений
© Ferra

Успех установки стал возможен благодаря наличию модуля TPM 2.0, который является обязательным требованием для новой ОС.

Используя стандартный инструмент Media Creation Tool, пользователи скачали и установили немодифицированный образ Windows 11.

Система успешно прошла установку, подключилась к сети и начала получать обновления. Однако приложение проверки совместимости ПК всё ещё указывает на несоответствие оборудования требованиям ОС.

Windows 11 24H2 запустили на неподдерживаемых процессорах Intel 5-го и 6-го поколений
© ITHome

Примечательно, что отключение TPM 2.0 моментально блокирует процесс установки. Ранее схожие успехи наблюдались и с другими версиями Windows 11, включая 23H2.

Эксперты отмечают, что Microsoft недавно упростила требования для Windows 11 IoT и LTSC, сделав TPM 2.0, UEFI и Secure Boot необязательными, что вызвало споры о жёсткости требований новой системы.

Источник:ITHome
Автор:Булат Кармак
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