Windows 11 24H2 запустили на неподдерживаемых процессорах Intel 5-го и 6-го поколений

Но нужно ли было вообще ставить это забагованное обновление?

Пользователи смогли установить Windows 11 24H2 на старых компьютерах с процессорами Intel 5-го и 6-го поколений, несмотря на то, что они официально не поддерживаются Microsoft.