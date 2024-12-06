Windows 11 24H2 запустили на неподдерживаемых процессорах Intel 5-го и 6-го поколений

Windows 11 24H2 запустили на неподдерживаемых процессорах Intel 5-го и 6-го поколенийНо нужно ли было вообще ставить это забагованное обновление?
Успех установки стал возможен благодаря наличию модуля TPM 2.0, который является обязательным требованием для новой ОС.
Используя стандартный инструмент Media Creation Tool, пользователи скачали и установили немодифицированный образ Windows 11.
Система успешно прошла установку, подключилась к сети и начала получать обновления. Однако приложение проверки совместимости ПК всё ещё указывает на несоответствие оборудования требованиям ОС.
Примечательно, что отключение TPM 2.0 моментально блокирует процесс установки. Ранее схожие успехи наблюдались и с другими версиями Windows 11, включая 23H2.
Эксперты отмечают, что Microsoft недавно упростила требования для Windows 11 IoT и LTSC, сделав TPM 2.0, UEFI и Secure Boot необязательными, что вызвало споры о жёсткости требований новой системы.