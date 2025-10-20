Windows 11 автоматически включил BitLocker у пользователя и уничтожил 2 накопителя с резервными копиями

После переустановки системы, Windows без предупреждения активировала шифрование на всех подключённых дисках, включая два трёхтерабайтных хранилища с резервными копиями.

Пользователь не включал BitLocker вручную и не имел ключей восстановления — в итоге оба накопителя оказались полностью зашифрованы и недоступны.

Microsoft включила BitLocker по умолчанию при входе в систему с учётной записью Microsoft, начиная с Windows 11. При этом пользователи часто не осведомлены, что их диски шифруются автоматически.

Эксперты предупреждают, что BitLocker может активироваться даже при изменении настроек загрузки, а восстановить данные без ключа невозможно.

Пользователям советуют проверять состояние шифрования сразу после установки Windows и сохранять ключи восстановления в надёжном месте.