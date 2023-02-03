Windows 11 до сих пор не удалось побить рекорд популярности Windows 10

Согласно отчёту, продукты Microsoft, семейство ОС Windows, остаются самыми востребованными — 74% всех компьютеров в мире работают на них. На втором месте Apple macOS — 15% компьютеров в мире приходится на эту ОС.

Причём самая популярная среди продуктов Microsoft — Windows 10. На неё приходится 69% всех компьютеров. Доля Windows 10 в России составляет 66% всех компьютеров.

На Windows 11 приходится 18% всех компьютеров в мире, на Windows 7 — 10%.

При этом аудитория Windows 10 в последнее время стала больше на 1%. Вероятно потому, что на неё перешли пользователи Windows 7, 8 и 8.1, которые не спешат обновляться до Windows 11.