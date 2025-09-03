Windows 11 и Android получат общий буфер обмена

Теперь скопированный на ПК текст можно мгновенно вставить на телефоне — например, в Gboard или стандартной клавиатуре Samsung.

Опция появилась в разделе «Мобильные устройства» последних тестовых сборок Windows 11. Чтобы она заработала, нужно войти под одной учётной записью Microsoft, включить историю буфера обмена и синхронизацию на компьютере, а также установить приложение Link to Windows на смартфон.

После этого всё будет работать автоматически — скопированные на ПК ссылки, пароли или текст сразу отображаются в буфере обмена телефона. Журналисты Windows Latest протестировали функцию и отметили, что передача данных происходит практически моментально.