Windows 11 начала терять популярность впеврые после окончания поддержки Windows 10

Опубликовано 05 декабря 2025, 07:081 мин.
Windows 11 начала терять популярность впеврые после окончания поддержки Windows 10Интересная аномалия
Статистика Statcounter за декабрь принесла неожиданный результат: доля Windows 11 снизилась с 53,7% до 51,75%.
И это несмотря на то, что это единственная официально поддерживаемая версия Windows. В то же время Windows 10, формально снятая с поддержки в октябре, снова выросла: с 42,7% до 44,29%.
Картина заметно отличается от данных Steam, где Windows 11, напротив, укрепила позиции и достигла 65,59%, а Windows 10 упала до 29%.
На уровне всех настольных ОС, Windows тоже теряет аудиторию: её доля снизилась до 66,67% против 73,38% год назад. При этом миграции пользователей на Linux почти не наблюдается — система держится на уровне 3,18%.
Рост Windows 10 аналитики объясняют корпоративным сегментом: компании продолжают использовать платные Extended Security Updates, откладывая переход на Windows 11.