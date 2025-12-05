Windows 11 начала терять популярность впеврые после окончания поддержки Windows 10

И это несмотря на то, что это единственная официально поддерживаемая версия Windows. В то же время Windows 10, формально снятая с поддержки в октябре, снова выросла: с 42,7% до 44,29%.

Картина заметно отличается от данных Steam, где Windows 11, напротив, укрепила позиции и достигла 65,59%, а Windows 10 упала до 29%.