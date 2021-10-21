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Windows 11 наконец-то научилась запускать Android-приложения

А ведь такая возможность должна была появиться ещё несколько лет назад
Во время анонса Windows 11, помимо всего прочего, Microsoft также пообещала появление возможности запускать Android-приложения на новом поколении системы. Но, внезапно, на её старте эта функция отсутствовала.
Windows 11 наконец-то научилась запускать Android-приложения

Но вот, спустя около месяца после релиза, соответствующая возможность всё же добралась до Windows 11. Правда, пока что лишь в тестовое сборке.

Как пишет Microsoft в собственном блоге, первыми запуск Android приложений из-под Windows смогут опробовать участники программы Windows Insider. При этом есть ограничение — доступ к функции имеется лишь у американских пользователей.

Windows 11 наконец-то научилась запускать Android-приложения

В дальнейшем, безусловно, нововведение доберётся как до пользователей из других стран, так и до стабильной версии ОС. Как скоро это произойдёт — пока что не совсем ясно.