Windows 11 наконец-то научилась запускать Android-приложения

А ведь такая возможность должна была появиться ещё несколько лет назад

Во время анонса Windows 11, помимо всего прочего, Microsoft также пообещала появление возможности запускать Android-приложения на новом поколении системы. Но, внезапно, на её старте эта функция отсутствовала.