Windows 11 наконец-то научилась запускать Android-приложения

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Windows 11 наконец-то научилась запускать Android-приложенияА ведь такая возможность должна была появиться ещё несколько лет назад
Во время анонса Windows 11, помимо всего прочего, Microsoft также пообещала появление возможности запускать Android-приложения на новом поколении системы. Но, внезапно, на её старте эта функция отсутствовала.
Но вот, спустя около месяца после релиза, соответствующая возможность всё же добралась до Windows 11. Правда, пока что лишь в тестовое сборке.
Как пишет Microsoft в собственном блоге, первыми запуск Android приложений из-под Windows смогут опробовать участники программы Windows Insider. При этом есть ограничение — доступ к функции имеется лишь у американских пользователей.
В дальнейшем, безусловно, нововведение доберётся как до пользователей из других стран, так и до стабильной версии ОС. Как скоро это произойдёт — пока что не совсем ясно.