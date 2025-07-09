Windows 11 наконец-то появится возможность удаления встроенных приложений

Нововведение позволит пользователям и администраторам избавиться от лишнего ПО без необходимости использовать PowerShell или другие сложные инструменты.

Функция называется Remove Default Microsoft Store Packages и находится в редакторе групповых политик по пути: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > App Package Deployment.

Она позволяет удалить стандартные программы, включая «Камеру», «Диктофон», Windows Media Player, Xbox, Notepad, Windows Terminal и другие. При этом сторонние приложения, вроде LinkedIn, не затрагиваются.