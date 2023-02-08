Windows 11 научили работать на компьютерах лишь с 200 МБ оперативной памяти

Windows 11 научили работать на компьютерах лишь с 200 МБ оперативной памятиУдивительно, на что способна ОС в правильных руках
Группа энтузиастов из NTDEV разработала рекордно нетребовательную версию Windows 11.
Фото: HardZone
По словам девелоперов, в первую очередь она создавалась для работы на компьютерах с ограниченными ресурсами. Так, в отличие от официальной версии от Microsoft, Windows 11 от NTDEV требует всего 200 МБ оперативной памяти.
Это, к слову, делает данную ОС первой со времён Windows XP SP2, работающей на таком малом объёме памяти.
Twitter / XenoPanther
Что интересно, даже столь урезанная версия Windows 11 включает ряд базовых функций, в том числе калькулятор, блокнот, Paint, Терминал, Microsoft Store и т.д. А для более продвинутых пользователей в системе имеется PowerShell и доступ к удалённому рабочему столу.
Напомним, что в минимальных требованиях Windows 11 указаны 4 ГБ оперативной памяти.