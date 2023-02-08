Windows 11 научили работать на компьютерах лишь с 200 МБ оперативной памяти

По словам девелоперов, в первую очередь она создавалась для работы на компьютерах с ограниченными ресурсами. Так, в отличие от официальной версии от Microsoft, Windows 11 от NTDEV требует всего 200 МБ оперативной памяти.

Это, к слову, делает данную ОС первой со времён Windows XP SP2, работающей на таком малом объёме памяти.