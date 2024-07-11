Windows 11 научился самостоятельно создавать 7-Zip и TAR архивы, без сторонних приложений

Кроме того, обновление добавляет кнопку «Показать рабочий стол», которая была скрыта по умолчанию с появлением Copilot.

Теперь ее можно активировать в настройках панели задач. Обновленный проводник файлов отображает тонкую черную границу вокруг выбранных файлов или папок, что облегчает их выделение.

Также добавлен новый мастер сжатия в дополнительных опциях, позволяющий выбирать форматы архивов и настраивать уровни сжатия и типы данных. В окне общего доступа Windows появилась новая кнопка «Копировать», упрощающая копирование файлов.