Windows 11 научится открывать архивы RAR и 7z без сторонних программ

Windows 11 научится открывать архивы RAR и 7z без сторонних программИсторический момент
Microsoft объявила о долгожданном обновлении Windows 11 — теперь операционная система будет поддерживать RAR-файлы и несколько других архивных форматов без использования сторонних приложений, таких как WinRAR.
Представители Microsoft заявили, что они добавили встроенную поддержку дополнительных архивных форматов, включая tar, 7-zip, rar, gz и многих других, используя проект с открытым исходным кодом libarchive.
Стоит отметить, что пользователи многие годы ждали данный апдейт. В Microsoft отметили, что новые форматы должны стать доступными в новой рабочей версии системы уже на этой неделе.
Теперь остаётся лишь надеяться, что их интеграция будет работать лучше, чем встроенная поддержка ZIP. К тому, как компания реализовала её, у многих пользователей есть вопросы и претензии.