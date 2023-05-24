Windows 11 научится открывать архивы RAR и 7z без сторонних программ

Представители Microsoft заявили, что они добавили встроенную поддержку дополнительных архивных форматов, включая tar, 7-zip, rar, gz и многих других, используя проект с открытым исходным кодом libarchive.

Стоит отметить, что пользователи многие годы ждали данный апдейт. В Microsoft отметили, что новые форматы должны стать доступными в новой рабочей версии системы уже на этой неделе.

Теперь остаётся лишь надеяться, что их интеграция будет работать лучше, чем встроенная поддержка ZIP. К тому, как компания реализовала её, у многих пользователей есть вопросы и претензии.