Windows 11 несложно получить бесплатно и легально. Как тогда Microsoft зарабатывает на системе

Один из основных источников дохода Microsoft — продажа лицензий на Windows 11. Компания продает лицензии, позволяя пользователям настроить свои компьютеры с использованием лучших доступных компонентов.

Microsoft также взимает плату с производителей ПК за предустановку Windows 11 на их устройствах.

Кроме того, Microsoft продвигает свои платные подписки, такие как Microsoft 365, через различные приложения и сервисы в Windows 11. Это увеличивает вероятность того, что пользователи начнут пользоваться этими платными службами.

Другой способ заработка — размещение раздутого ПО (bloatware) и рекламы в Windows 11. Программное обеспечение, предустановленное на устройствах, и реклама в приложениях, таких как «Погода» и «Фотографии», приносят доход компании.

Microsoft также зарабатывает на рекламе в своем поисковике Bing, который интегрирован в Windows 11. Спонсируемый контент в результатах поиска увеличивает доходы от рекламы.