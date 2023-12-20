Windows 11 несложно получить бесплатно и легально. Как тогда Microsoft зарабатывает на системе

Windows 11 несложно получить бесплатно и легально. Как тогда Microsoft зарабатывает на системеКомпания явно не бедствует
Windows занимает самую высокую долю рынка настольных операционных систем во всем мире, и, несмотря на то, что многие пользователи получают Windows 11 бесплатно, компания находит способы зарабатывать на этой системе.
Один из основных источников дохода Microsoft — продажа лицензий на Windows 11. Компания продает лицензии, позволяя пользователям настроить свои компьютеры с использованием лучших доступных компонентов.
Microsoft также взимает плату с производителей ПК за предустановку Windows 11 на их устройствах.
Кроме того, Microsoft продвигает свои платные подписки, такие как Microsoft 365, через различные приложения и сервисы в Windows 11. Это увеличивает вероятность того, что пользователи начнут пользоваться этими платными службами.
Другой способ заработка — размещение раздутого ПО (bloatware) и рекламы в Windows 11. Программное обеспечение, предустановленное на устройствах, и реклама в приложениях, таких как «Погода» и «Фотографии», приносят доход компании.
Microsoft также зарабатывает на рекламе в своем поисковике Bing, который интегрирован в Windows 11. Спонсируемый контент в результатах поиска увеличивает доходы от рекламы.