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Windows 11 оказалась менее популярной, чем неудачная Windows 8.1

А разговоров-то было
С момента релиза Windows 11, различные источники говорили об успешности новой ОС. Шутка ли — ещё в декабре 2021 года сама Microsoft заявляла, что доля новинки достигла 8,5%.
Windows 11 оказалась менее популярной, чем неудачная Windows 8.1

Но, вполне вероятно, что ситуация не столь радужная. По данным специалистов Statcounter, на январь 2022 года доля Windows 11 составила всего 2,6%. Для сравнения, не самая удачная Windows 8.1, которую компания в кратчайшие сроки заменила Windows 10, занимает 2,93%.

На первом же месте, вполне ожидаемо, расположилась «десятка» — на её долю приходится 81,15%. Второе место отошло Windows 7 (11,92%). Что самое интересное, до сих есть даже те, кто продолжает использовать легендарную Windows XP (0,49%).

Windows 11 оказалась менее популярной, чем неудачная Windows 8.1

По мнению специалистов, не самая высокая популярность Windows 11 обусловлена относительно высокими системными требованиями ОС.

Источник: Statcounter
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