Windows 11 перестанет быть «только для компьютеров» — Microsoft хочет сделать её «облачной»

Соответствующая информация появилась в результате слушаний FTC по проверке сделки Microsoft и Activision. Внутренние данные компании говорят о том, что редмондская корпорация хочет превратить классическую Windows в облачное решение.

В настоящее время подобный функционал доступен лишь для корпоративных клиентов через Windows 365. Однако Microsoft намерена расширить возможности и для обычных пользователей.

Это означает, что все операции будут выполняться на виртуальном компьютере, а доступ к системе будет предоставлен не только на ПК, но и на других устройствах.

То есть да, запустить Windows 11 можно будет хоть с телефона, хоть с планшета — главное, чтобы в девайсе был браузер и подключение к Интернету.

Отметим, что переход операционной системы в облако откроет новые возможности для пользователей, позволит выполнять операции более гибко и удобно, а также обеспечит доступ к системе без привязки к компьютерам.