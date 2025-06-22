Windows 11 перестанет предлагать устаревшие драйверы при наличии новых

Опубликовано 22 июня 2025, 00:451 мин.
Windows 11 перестанет предлагать устаревшие драйверы при наличии новыхНо это касается производителей ПК
Инсайдеры рассказали, что Microsoft прекратит распространение старых драйверов для Windows 11 через Центр обновления Windows. Об этом сообщает Windows Latest.
Центр обновления Windows больше не будет предлагать устаревшие драйверы, если доступен более новый драйвер на серверах Microsoft. Это изменение касается OEM-производителей (производящих комплектующие под заказ), но не обычных пользователей.
Устаревшие драйверы удаляются в рамках более масштабного изменения политики Microsoft. OEM-производители смогут повторно опубликовать истекший либо удалённый драйвер, но должны обосновать своё желание вернуть его.
Новая политика не решает проблему с драйверами в Windows 11, так как драйверы Центра обновления Windows могут иметь более высокий приоритет. При этом заявлено, что новая политика не навредит пользователям Windows 11 на неподдерживаемом оборудовании.