Windows 11 перестанет предлагать устаревшие драйверы при наличии новых

Центр обновления Windows больше не будет предлагать устаревшие драйверы, если доступен более новый драйвер на серверах Microsoft. Это изменение касается OEM-производителей (производящих комплектующие под заказ), но не обычных пользователей.

Устаревшие драйверы удаляются в рамках более масштабного изменения политики Microsoft. OEM-производители смогут повторно опубликовать истекший либо удалённый драйвер, но должны обосновать своё желание вернуть его.

Новая политика не решает проблему с драйверами в Windows 11, так как драйверы Центра обновления Windows могут иметь более высокий приоритет. При этом заявлено, что новая политика не навредит пользователям Windows 11 на неподдерживаемом оборудовании.