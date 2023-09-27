Windows 11 получила крупнейшее в 2023 году обновление

В нём представлен Windows Copilot, обновления на основе искусственного интеллекта для Paint, Snipping Tool и Photos, поддержка RGB-подсветки, модернизированный «Проводник» и многое другое.

Основной новинкой апдейта является Windows Copilot, который представляет собой функцию Bing Chat, интегрированную прямо в рабочий стол Windows 11.

Инструмент является ИИ-помощником, напоминающим о планах, которые у Microsoft были для Cortana. Кроме того, редмондцы добавили функции на основе искусственного интеллекта в Paint, Snipping Tool и приложение Photos.

Paint получил функции, аналогичные Photoshop, включая поддержку прозрачности и слоев.

«Проводник» также обновлён и теперь имеет современный интерфейс, который лучше сочетается с общим дизайном Windows 11. Для геймеров Microsoft добавила в этом обновлении нативное управление RGB-подсветкой.

Напомним, что компания намерена выпустить ещё одно обновление для Windows 11 в IV квартале 2023 года.