Windows 11 получит крупное обновление уже в феврале

Этот апдейт будет единственным для версии Windows 11 23H2, в отличие от предыдущей версии 22H2, которая получила несколько подобных обновлений.

Важно отметить, что Windows 11 23H2 сама по себе не была крупным шагом вперед по сравнению с 22H2, и пользователи могли активировать ее через «пакет включения».

Moment 5, похоже, будет следовать аналогичной схеме, не предлагая множество новых функций. Вместо этого, больше ожиданий возлагается на следующее крупное обновление, версию 24H2, которое, как предполагается, будет выпущено в сентябре 2024 года.

Помимо этого, существуют слухи о еще одном крупном апдейте Windows, который может появиться в середине года, хотя точные детали и дата выпуска пока не подтверждены.