Windows 11 получит поддержку анимированных обоев без сторонних приложений

В последних инсайдерских сборках системы обнаружили поддержку видеофайлов форматов MP4, MOV, AVI, WMV, M4V и MKV в качестве фонового изображения рабочего стола.

При активации видео будет воспроизводиться каждый раз, когда пользователь открывает рабочий стол. Таким образом, Windows 11 впервые со времён Vista получит встроенный аналог функции DreamScene, доступной лишь в версии Ultimate.

Впоследствии Microsoft отказалась от этой возможности, и пользователи были вынуждены обращаться к сторонним решениям вроде Wallpaper Engine или Lively Wallpaper.

Теперь же установка видеообоев будет происходить так же просто, как установка обычной картинки. Пока неизвестно, как новая функция скажется на производительности и времени автономной работы ноутбуков, однако в компании явно хотят предоставить её как опцию для энтузиастов.

Функция пока скрыта в тестовых сборках Windows 11 для каналов Dev и Beta. Официальный анонс, по всей видимости, состоится в ближайшие недели, после чего возможность постепенно станет доступна всем пользователям.