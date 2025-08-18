Windows 11 получит полноценный «Темный режим» — он затронет даже старые приложения

Пока реализация выглядит сырой и сопровождается багами, но именно это указывает на то, что Microsoft работает над глубокой интеграцией.

Полноценный релиз ожидается не раньше обновления Windows 11 25H2. Таким образом, компания стремится догнать конкурентов: macOS, ChromeOS и даже Ubuntu уже давно предлагают единый «Темный режим» без ограничений.