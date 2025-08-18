Компьютеры
Опубликовано 18 августа 2025, 08:04
1 мин.

Windows 11 получит полноценный «Темный режим» — он затронет даже старые приложения

Странно, правда, что только сейчас...
Microsoft готовит важное обновление для Windows 11 — полноценный «Темный режим», который впервые затронет не только интерфейс системы, но и старые приложения.
© Wccftech

Сейчас тёмная тема ограничивается «Параметрами», «Пуском» и панелью задач, а в повседневных программах она работает частично.

Однако в свежей тестовой сборке 26100.5061 появились первые признаки расширенной поддержки: диалоговые окна в «Проводнике» начинают корректно отображать тёмный интерфейс.

Скриншоты показывают, что изменения коснутся множества операций, включая очистку корзины, открытие архивов или предупреждения о нехватке памяти.

© Wccftech

Пока реализация выглядит сырой и сопровождается багами, но именно это указывает на то, что Microsoft работает над глубокой интеграцией.

Полноценный релиз ожидается не раньше обновления Windows 11 25H2. Таким образом, компания стремится догнать конкурентов: macOS, ChromeOS и даже Ubuntu уже давно предлагают единый «Темный режим» без ограничений.

Источник:Wccftech
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Windows 11
,
#Microsoft