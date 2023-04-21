Windows 11 получит улучшенную панель задач прямиком из Windows 10

Windows 11 получит улучшенную панель задач прямиком из Windows 10Наконец-то!
На радость фанатов, Microsoft наконец-то готова вернуть в Windows 11 долгожданные функции: разделение значков приложений и текстовые метки на панели задач.
Эти функции, доступные в Windows 10, были утеряны после переработки панели задач для новой ОС, что вызвало недовольство пользователей.
Пользователь Twitter Albacore обнаружил, что Microsoft находится в шаге от публичного тестирования опции «не объединять значки приложений» и текстовых меток для панели задач Windows 11.
Отметим, что разработчики Microsoft с момента выпуска Windows 11 в 2021 году постоянно работают над улучшением панели задач. Изначально там отсутствовала поддержка второго монитора для отображения времени и даты, а также перетаскивание файлов в приложения на панели задач.
Со временем эти функции были возвращены. Также вернулся и быстрый доступ к «Диспетчеру задач». Произошло это после жалоб пользователей.