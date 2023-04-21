Windows 11 получит улучшенную панель задач прямиком из Windows 10

Эти функции, доступные в Windows 10, были утеряны после переработки панели задач для новой ОС, что вызвало недовольство пользователей.

Пользователь Twitter Albacore обнаружил, что Microsoft находится в шаге от публичного тестирования опции «не объединять значки приложений» и текстовых меток для панели задач Windows 11.