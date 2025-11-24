Windows 11 получит ускоренный «Проводник» — Microsoft включит фоновый автозапуск

В следующем обновлении «Проводник» будет предварительно загружаться в фоновом режиме при запуске системы, чтобы открываться мгновенно. Сейчас explorer.exe запускается с системой, обеспечивая работу панели задач и меню «Пуск», но сам «Проводник» не работает в фоне.

Новый режим загрузит оболочку заранее и, по заверению Microsoft, незаметно увеличит потребление памяти. Если пользователю не понравится нововведение, его можно отключить в настройках папок, сняв галочку «Enable window preloading for faster launch times».