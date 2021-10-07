Windows 11 снижает производительность процессоров AMD

Представители AMD уже признали проблему и заявили, что постараются решить её в кратчашие сроки. При этом, по их словам, часть игр работает на 3—5% медленнее при переходе на Windows 11, в то время как некоторые киберспортивные тайтлы могут достигать просадок в 10-15%.

Что интересно, помимо игровых проектов, проблемы наблюдаются также и у софта, чувствительного к времени доступа подсистемы памяти. Связано это с тем, что измеренная и функциональная задержки кеша L3 в Windows 11 могут увеличиться примерно в 3 раза. Разумеется, речь в данном случае исключительно о процессорах AMD.