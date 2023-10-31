Windows 11 со встроенным ИИ, поддержкой RAR и прокачанным «Проводником» стала доступна всем желающим

Этот апдейт, также известный как Moment 4, включает в себя ряд значительных улучшений и нововведений, которые делают работу с операционной системой еще более удобной и функциональной.

Одной из самых заметных новинок является интеграция ИИ-помощника Copilot, который предоставляет пользователям централизованную поддержку технологий на основе нейросетей.

Теперь, чтобы воспользоваться помощником, достаточно нажать на его значок на панели задач или использовать сочетание клавиш Win+C.

Copilot открывается в виде боковой панели и может выполнять различные действия в ОС, отвечать на вопросы пользователя, генерировать тексты и искать информацию в интернете.

В обновлении также улучшено меню «Пуск», теперь оно отображает больше информации при наведении курсора на файлы, а также позволяет быстро делиться файлами, хранящимися в облачном пространстве.

«Проводник» также получил ряд улучшений: теперь он поддерживает различные типы архивов, такие как .rar, .7z, .tar и т.д, что позволяет пользователям обходиться без сторонних приложений для работы с этими файлами.

Кроме того, адресная строка в «Проводнике» теперь распознает локальные и облачные папки, а новая панель сведений облегчает доступ к файлам и информации о них.