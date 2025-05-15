Компьютеры
Опубликовано 15 мая 2025, 07:57
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Windows 11 теперь показывает, хватает ли ПК мощности для запуска современных игр

Интересная фича
Microsoft добавила в Windows 11 24H2 новую функцию, которая показывает, достаточно ли мощностей вашего ПК для современных игр.
Windows 11 теперь показывает, хватает ли ПК мощности для запуска современных игр
© Ferra

Теперь в разделе «Система» > «О системе» появилось меню часто задаваемых вопросов (FAQ), где можно быстро проверить, хватает ли видео- и оперативной памяти для высокопроизводительных задач.

Функция уже доступна для участников программы Windows Insider, а вскоре появится и у всех пользователей. В разделе FAQ можно узнать, достаточно ли объема памяти для современных игр и видеомонтажа. Например, система может предупредить, если у вашего GPU менее 4 ГБ памяти, что считается недостаточным для большинства современных игр.

Windows 11 теперь показывает, хватает ли ПК мощности для запуска современных игр
© Windows Latest

Помимо этого, новый раздел объясняет, как объем оперативной памяти (например, 4 или 8 ГБ) влияет на производительность системы, указывая, что этого достаточно для базовых задач, таких как веб-серфинг и работа с документами, но может не хватить для сложных графических приложений.

Microsoft рассчитывает, что эта функция поможет обычным пользователям лучше понимать возможности их компьютеров, не погружаясь в технические детали.

Источник:Windows Latest
Автор:Булат Кармак
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