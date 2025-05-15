Windows 11 теперь показывает, хватает ли ПК мощности для запуска современных игр

Теперь в разделе «Система» > «О системе» появилось меню часто задаваемых вопросов (FAQ), где можно быстро проверить, хватает ли видео- и оперативной памяти для высокопроизводительных задач.

Функция уже доступна для участников программы Windows Insider, а вскоре появится и у всех пользователей. В разделе FAQ можно узнать, достаточно ли объема памяти для современных игр и видеомонтажа. Например, система может предупредить, если у вашего GPU менее 4 ГБ памяти, что считается недостаточным для большинства современных игр.