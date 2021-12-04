Windows 11 уже обогнала по популярности Windows 7. Но пока лишь по версии Steam

Если же говорить про другие операционные системы, то на macOS играют 2,7%, а на Linux — 1.16%. Правда, последняя может увеличить свои показатели уже совсем скоро, т.к. Steam Deck работает под управлением SteamOS 3.0, которая в свою очередь основана на базе ArchLinux.