Windows 11 уже обогнала по популярности Windows 7. Но пока лишь по версии Steam

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Windows 11 уже обогнала по популярности Windows 7. Но пока лишь по версии SteamНа это у неё ушло всего пару месяцев
Steam периодически проводит опросы среди своих пользователей. Все они так или иначе касаются «железа» и софта, которое используют игроки.
Свежая статистика, внезапно, смогла удивить. Согласно ней, всего за два месяца с момента релиза, Windows 11 смогла обогнать Windows 7 по популярности среди пользователей Steam — у них 8,3% и 3,48% от общего числа респондентов соответственно. Теперь свежая ОС от Microsoft занимает второе место, уступая лишь Windows 10 с её 86,73%.
Если же говорить про другие операционные системы, то на macOS играют 2,7%, а на Linux — 1.16%. Правда, последняя может увеличить свои показатели уже совсем скоро, т.к. Steam Deck работает под управлением SteamOS 3.0, которая в свою очередь основана на базе ArchLinux.
Источник: ITC