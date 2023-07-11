Windows 11 запустили на ПК с оперативной памятью в 20 раз меньше рекомендованной

В опубликованном видео видно, что урезанная версия Windows 11 функционирует достаточно стабильно, однако доступ к ней осуществляется через командную строку, а не обычный интерфейс «Проводник».

По словам NTDev, один из ключевых компонентов операционной системы слишком требователен к ресурсам.

Достижение подобного результата стало возможным благодаря отключению некоторых драйверов. В видеоролике можно увидеть, какие драйверы были запущены, какие остановлены, а какие отключены.

Отметим, что NTDev уже не первый год занимается созданием урезанных версий операционных систем Windows 10 и Windows 11, известных в онлайн-сообществе под названиями Tiny10 и Tiny11.

К слову, все эти сборки не имеют никакого отношения к официальным версиям, выпущенным компанией Microsoft.