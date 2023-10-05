Windows 12 могут начать распространять по подписке, как КинопоискHD или Яндекс.Музыку

Windows 12 могут начать распространять по подписке, как КинопоискHD или Яндекс.МузыкуНеобычный способ монетизации
По последним утечкам, Microsoft рассматривает возможность сделать свою следующую операционную систему Windows 12 доступной по подписке.
Недавно немецкое издание Deskmodder обнаружило в конфигурационном файле Canary версии Windows несколько записей, связанных с подпиской. Эти записи включают в себя упоминания о «типе подписки» и «статусе подписки».
Отметим, что ранее в январе Microsoft дала намёк на следующее поколение Windows 11 и Windows 12, говоря о том, как искусственный интеллект будет формировать будущее системы.
Кроме того, компания постепенно даёт понять, что планирует перенести большую часть Windows в Интернет. В марте в настройках начали появляться опции Cloud PC, а позже появились и другие утечки, связанные с технологией.
Ещё один отчёт указал на то, что Microsoft работает над проектом под названием «CorePC» для следующей версии Windows. И это вдобавок к тому, что в одном из документов Федеральной торговой комиссии говорится о планах компании «переместить Windows 11 в облако».