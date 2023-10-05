Windows 12 могут начать распространять по подписке, как КинопоискHD или Яндекс.Музыку

Недавно немецкое издание Deskmodder обнаружило в конфигурационном файле Canary версии Windows несколько записей, связанных с подпиской. Эти записи включают в себя упоминания о «типе подписки» и «статусе подписки».

Отметим, что ранее в январе Microsoft дала намёк на следующее поколение Windows 11 и Windows 12, говоря о том, как искусственный интеллект будет формировать будущее системы.

Кроме того, компания постепенно даёт понять, что планирует перенести большую часть Windows в Интернет. В марте в настройках начали появляться опции Cloud PC, а позже появились и другие утечки, связанные с технологией.

Ещё один отчёт указал на то, что Microsoft работает над проектом под названием «CorePC» для следующей версии Windows. И это вдобавок к тому, что в одном из документов Федеральной торговой комиссии говорится о планах компании «переместить Windows 11 в облако».