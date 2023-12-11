Хотя официальное название может отличаться от Windows 12, ожидается, что это обновление принесет значительные изменения для пользователей системы.

По данным источников, апдейт будет выпущен во II половине 2024 года.

Одной из ключевых его особенностей является акцент на возможностях искусственного интеллекта. Уже сейчас Windows 11 поддерживает ИИ-эффекты для камеры и микрофона, активируемые с помощью специализированного нейронного процессора (NPU).

Ожидается, что эти функции будут расширены в Hudson Valley, включая возможность Windows анализировать содержимое на экране и предоставлять контекстные подсказки для запуска проектов или приложений на основе просматриваемой информации.

Microsoft также работает над «продвинутым Copilot», который будет строиться на основе уже существующего опыта Copilot в Windows 11.

Этот новый помощник сможет запоминать действия и задачи, выполняемые на ПК, превращая их в «поисковую память», которую можно будет использовать в любое время, улучшая функциональность поиска Windows.

Некоторые из новых функций AI потребуют специализированного оборудования NPU для своей работы. Это подчеркивает усилия Microsoft по интеграции передовых ИИ-технологий в будущие версии Windows, что может означать, что Windows 12 не будет работать на процессорах без нейромодуля.