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Windows 7 до сих пор остаётся популярнее Windows 8, Vista и XP вместе взятых
Вот что означает настоящая народная любовь
Компания StatCounter провела свежий анализ рынка операционных систем. В результате исследования эксперты компании выяснили, что Windows 7 до сих пор остаётся популярнее Windows 8, Vista и XP вместе взятых! И это несмотря на то, что основная официальная поддержка ОС прекратилась ещё пять лет назад.
Стоит отметить, что популярность операционной системы снизилась за последний год: с 25,56 до 17,6%, передаёт Windows Latest. Но даже в таком случае релиз Microsoft 2009 года продолжает пользоваться заметной популярностью среди пользователей.
Что интересно, есть и другие данные. Исходя из них, популярность Windows 7 ещё выше, чем об этом говорят специалисты StatCounter. Правительство США, например, заявляет о том, что 18,9% компьютеров в США работают под управлением этой операционной системы.