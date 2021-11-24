Windows-ноутбуки на процессорах MediaTek и Exynos стали на шаг ближе к реальности

Возможно, виной тому договорённость между Microsoft и Qualcomm, в рамках которой последняя имеет эксклюзивное право на поставки ARM-решений для ноутбуков на базе Windows. Но совсем скоро всё должно измениться!

Если верить данным интернет-инсайдеров, уже в ближайшее время сроки соглашения между двумя компаниями истекут. А потому сторонние производители, в первую очередь MediaTek и Samsung со своим Exynos, смогут получить доступ к рынку Windows-ноутбуков.

Напомним, что ранее в сети уже появлялись слухи, согласно которым корейский IT-гигант разрабатывает SoC Exynos с видеоядрами AMD. Якобы этот чип в первую очередь предназначен для мобильных компьютеров.