Windows-ноутбуки на процессорах MediaTek и Exynos стали на шаг ближе к реальности

Компьютеры
Сегодня в 06:14
1 мин.
Windows-ноутбуки на процессорах MediaTek и Exynos стали на шаг ближе к реальностиQualcomm не смогла реализовать весь потенциал сделки с Microsoft
Прошёл почти год после того, как Apple представила чип M1 — свой первый ARM-процессор для компьютеров и ноутбуков. И с тех пор в мире Windows-устройств не то чтобы произошёл свой прорыв.
Возможно, виной тому договорённость между Microsoft и Qualcomm, в рамках которой последняя имеет эксклюзивное право на поставки ARM-решений для ноутбуков на базе Windows. Но совсем скоро всё должно измениться!
Если верить данным интернет-инсайдеров, уже в ближайшее время сроки соглашения между двумя компаниями истекут. А потому сторонние производители, в первую очередь MediaTek и Samsung со своим Exynos, смогут получить доступ к рынку Windows-ноутбуков.
Напомним, что ранее в сети уже появлялись слухи, согласно которым корейский IT-гигант разрабатывает SoC Exynos с видеоядрами AMD. Якобы этот чип в первую очередь предназначен для мобильных компьютеров.
Источник: XDA-Developers