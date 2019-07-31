Windows сворует главную функцию macOS

В ближайших обновления в Windows 10 появится функция “облачного” восстановления данных. Подобный способ вернуться к исходным настройкам уже реализована в macOS и называется Internet Recovery. Благодаря такому способу восстановления пользователь легко может вернуться свой MacBook или iMac к жизни без дополнительных затруднений.

По данным, имеющимся у инсайдера h0x0d, который как раз и опубликовал заметку о новой функции Windows 10, при выборе нового способа восстановления, компьютер сам скачает с серверов Microsoft необходимые для возвращения к “исходному состоянию” файлы. Если понадобится, система скачает образ Windows целиком, после чего произойдет полная переустановка.