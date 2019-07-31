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Компьютеры
Сегодня 13:13

Windows сворует главную функцию macOS

Но это все еще не Spotlight
Инсайдеры сообщили, что Microsoft готовится добавить в Windows 10 новый способ восстановления системы и отката к заводским настройкам. На данный момент для того, чтобы сделать это, нужно использовать образ системы, записанный на внешний носитель, а в ближайшем будущем все будет реализовано куда проще. Для этого потребуются лишь пара кликов мышью и доступ в интернет. Идею такого способа Microsoft подсмотрел у Apple с ее macOS.

В ближайших обновления в Windows 10 появится функция “облачного” восстановления данных. Подобный способ вернуться к исходным настройкам уже реализована в macOS и называется Internet Recovery. Благодаря такому способу восстановления пользователь легко может вернуться свой MacBook или iMac к жизни без дополнительных затруднений.

По данным, имеющимся у инсайдера h0x0d, который как раз и опубликовал заметку о новой функции Windows 10, при выборе нового способа восстановления, компьютер сам скачает с серверов Microsoft необходимые для возвращения к “исходному состоянию” файлы. Если понадобится, система скачает образ Windows целиком, после чего произойдет полная переустановка.

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