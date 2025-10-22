Windows устанавливает «устаревшие» драйверы? Microsoft объяснила, почему так

В новом документе поддержки KB5070538 компания Microsoft объяснила, что это поведение является нормальным и не означает, что драйвер устарел.

Как поясняет компания, дата выпуска у драйверов задаётся производителем устройства, и она может быть любой. Главное — не дата, а совместимость и стабильность.

Windows выбирает «лучший доступный драйвер» на основе информации и критериев, указанных самим поставщиком, а не по дате. Поэтому, если система устанавливает версию с 2016 года, это может быть актуальный драйвер, просто с сохранённой старой меткой.

Microsoft также отметила, что иногда Windows устанавливает несколько похожих драйверов для одного устройства. Это связано с тем, что разные компоненты оборудования могут использовать отдельные драйверы для оптимизации работы.

Компания уверяет, что Windows Update понимает, какие драйверы действительно нужны системе, даже если их версии или даты кажутся нелогичными.