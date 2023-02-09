Windows XP или Windows 11: какая ОС больше шпионит за пользователями

Для чистоты эксперименты энтузиасты провели «чистую» установку двух систем. После этого они посмотрели, к каким серверам подключается каждая из них.

Оказалось, что Windows 11 при первом же включении связывается с большим количеством серверов и служб. Причём большинство из них собирают информацию, не предлагая при этом никакой другой функциональности.

По мнению авторов эксперимента, данные, собранные данной версией Windows, скорее всего будут использоваться для персонализации рекламы. При этом сбор начинается сразу же после установки — ОС не спрашивает согласия пользователя на это.

В свою очередь Windows XP «из коробки» взаимодействует только с Центром обновления, не подключаясь к поисковым системам, онлайновым рекламным трекерам или другим службам, потенциально нарушающим конфиденциальность.

Стоит, правда, отметить, что хоть Windows 11 и замечена за более активной сетевой деятельностью, она также предлагает гораздо больше функций и возможностей, чем Windows XP.