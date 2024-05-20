Xiaomi анонсировала сверхдешевый игровой монитор с частотой 180 Гц Redmi Monitor G24

Монитор имеет сертификат TUV Rheinland Low Blue Light, фильтрующий синий свет, и поддерживает G-Sync и Free-Sync для уменьшения разрывов экрана.

Для подключения доступны DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, разъем для наушников и вход питания DC. Подставка позволяет регулировать наклон, поворот и высоту. Дизайн с узкими рамками создает почти безрамочный эффект. Монитор весит 2.7 кг.

Новинку уже можно заказать в Китае по сниженной цене в $82 вместо оригинальной в $112.