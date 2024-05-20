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Компьютеры
Опубликовано 20 мая 2024, 08:16
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Xiaomi анонсировала сверхдешевый игровой монитор с частотой 180 Гц Redmi Monitor G24

Такие мониторы редко появляются в продаже
Xiaomi представила бюджетный игровой дисплей Redmi Monitor G24 IPS Edition с частотой обновления 180 Гц.
Xiaomi анонсировала сверхдешевый игровой монитор с частотой 180 Гц Redmi Monitor G24
© Gizmochina

Новинка доступна для предзаказа в Китае по цене около $82.

Redmi Monitor G24 оснащен 23.8-дюймовой IPS-панелью с разрешением FullHD, обеспечивающей широкие углы обзора. Частота обновления 180 Гц снижает размытие в динамичных играх, а время отклика 1 мс минимизирует задержку.

Монитор откалиброван для достижения рейтинга Delta E<2, охватывает 120% sRGB и имеет контрастность 3500:1.

Поддержка HDR10 улучшает контраст и яркость изображения. Технология DC Dimming устраняет мерцание, снижая нагрузку на глаза.

Xiaomi анонсировала сверхдешевый игровой монитор с частотой 180 Гц Redmi Monitor G24
© Gizmochina

Монитор имеет сертификат TUV Rheinland Low Blue Light, фильтрующий синий свет, и поддерживает G-Sync и Free-Sync для уменьшения разрывов экрана.

Для подключения доступны DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, разъем для наушников и вход питания DC. Подставка позволяет регулировать наклон, поворот и высоту. Дизайн с узкими рамками создает почти безрамочный эффект. Монитор весит 2.7 кг.

Новинку уже можно заказать в Китае по сниженной цене в $82 вместо оригинальной в $112.

Источник:Gizmochina
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Redmi
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#монитор
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#XIAOMI