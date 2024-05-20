Xiaomi анонсировала сверхдешевый игровой монитор с частотой 180 Гц Redmi Monitor G24

Xiaomi анонсировала сверхдешевый игровой монитор с частотой 180 Гц Redmi Monitor G24Такие мониторы редко появляются в продаже
Новинка доступна для предзаказа в Китае по цене около $82.
Redmi Monitor G24 оснащен 23.8-дюймовой IPS-панелью с разрешением FullHD, обеспечивающей широкие углы обзора. Частота обновления 180 Гц снижает размытие в динамичных играх, а время отклика 1 мс минимизирует задержку.
Монитор откалиброван для достижения рейтинга Delta E<2, охватывает 120% sRGB и имеет контрастность 3500:1.
Поддержка HDR10 улучшает контраст и яркость изображения. Технология DC Dimming устраняет мерцание, снижая нагрузку на глаза.
Монитор имеет сертификат TUV Rheinland Low Blue Light, фильтрующий синий свет, и поддерживает G-Sync и Free-Sync для уменьшения разрывов экрана.
Для подключения доступны DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, разъем для наушников и вход питания DC. Подставка позволяет регулировать наклон, поворот и высоту. Дизайн с узкими рамками создает почти безрамочный эффект. Монитор весит 2.7 кг.
Новинку уже можно заказать в Китае по сниженной цене в $82 вместо оригинальной в $112.