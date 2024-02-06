Xiaomi представила 24-дюймовый 100 Гц FullHD-монитор всего за $70

Этот 24-дюймовый девайс с разрешением FullHD и частотой обновления 100 Гц обещает стать идеальным выбором для тех, кто ищет доступное, но качественное решение для работы и развлечений.

Монитор A24i отличается не только своими техническими характеристиками, но и стильным дизайном.

С тонкими рамками с трех сторон и 90% соотношением экрана к корпусу, он предлагает «глубокое погружение». Панель IPS LCD обеспечивает яркие и насыщенные цвета, покрывая 99% цветового пространства sRGB и предлагая 16.7 млн цветов при максимальной яркости 250 кд/м².