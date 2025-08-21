Xiaomi представила беспроводную мышь за $11 с поддержкой сразу двух режимов подключения

Новинка весит около 63 граммов (без батарейки) и выполнена в асимметричном корпусе с упором под большой палец. Такой дизайн снижает нагрузку на руку и делает работу более комфортной при долгом использовании.

На боковой панели расположены две дополнительные кнопки для быстрого перехода вперёд и назад при работе в браузере или документах. Колесо прокрутки получило силиконовое покрытие, адаптированное под форму пальца, что делает скролл более плавным.

В мыши используется новый тихий переключатель TTC, снижающий уровень шума при кликах.