Компьютеры
Опубликовано 26 мая 2025, 07:56
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Xiaomi представила игровой монитор Redmi G27 с 200 Гц и откликом 1 мс за $93

Топ за свои деньги?
Xiaomi выпустила новый бюджетный игровой монитор под брендом Redmi — модель G27 уже доступна в Китае по цене всего 669 юаней, что примерно $93 по текущему курсу.
Xiaomi представила игровой монитор Redmi G27 с 200 Гц и откликом 1 мс за $93
© ITHome

Новинка предлагает впечатляющие характеристики для своей категории и явно ориентирована на геймеров с ограниченным бюджетом.

Redmi G27 оснащен 27-дюймовой Fast IPS-матрицей с разрешением 1920 × 1080 пикселей, частотой обновления 200 Гц и временем отклика 1 мс (GtG).

Яркость достигает 400 нит, контрастность — 1000:1, а цветовой охват включает 100% sRGB и 95% DCI-P3, что делает дисплей подходящим не только для игр, но и для работы с контентом.

Xiaomi представила игровой монитор Redmi G27 с 200 Гц и откликом 1 мс за $93
© ITHome

Монитор поддерживает 8-битную глубину цвета, регулируется по наклону и может крепиться на стену через стандарт VESA 75×75 мм. Для подключения предусмотрены порт DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, а также аудиовыход 3,5 мм.

На фоне резкого роста цен на игровые модели, G27 выглядит особенно привлекательно для тех, кто хочет плавную картинку и хорошую цветопередачу без переплаты.

Источник:ITHome
Автор:Булат Кармак
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#монитор