Xiaomi представила игровой монитор Redmi G27 с 200 Гц и откликом 1 мс за $93

Xiaomi представила игровой монитор Redmi G27 с 200 Гц и откликом 1 мс за $93Топ за свои деньги?
Новинка предлагает впечатляющие характеристики для своей категории и явно ориентирована на геймеров с ограниченным бюджетом.
Redmi G27 оснащен 27-дюймовой Fast IPS-матрицей с разрешением 1920 × 1080 пикселей, частотой обновления 200 Гц и временем отклика 1 мс (GtG).
Яркость достигает 400 нит, контрастность — 1000:1, а цветовой охват включает 100% sRGB и 95% DCI-P3, что делает дисплей подходящим не только для игр, но и для работы с контентом.
Монитор поддерживает 8-битную глубину цвета, регулируется по наклону и может крепиться на стену через стандарт VESA 75×75 мм. Для подключения предусмотрены порт DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, а также аудиовыход 3,5 мм.
На фоне резкого роста цен на игровые модели, G27 выглядит особенно привлекательно для тех, кто хочет плавную картинку и хорошую цветопередачу без переплаты.