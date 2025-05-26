Xiaomi представила игровой монитор Redmi G27 с 200 Гц и откликом 1 мс за $93

Монитор поддерживает 8-битную глубину цвета, регулируется по наклону и может крепиться на стену через стандарт VESA 75×75 мм. Для подключения предусмотрены порт DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, а также аудиовыход 3,5 мм.

На фоне резкого роста цен на игровые модели, G27 выглядит особенно привлекательно для тех, кто хочет плавную картинку и хорошую цветопередачу без переплаты.