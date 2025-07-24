Xiaomi представила набор из клавиатуры и бесшумной мыши всего за $20

Новинка уже доступна для предзаказа в Китае, а старт краудфандинга намечен на 30 июля. Цена — всего 139 юаней, или около $20.

Клавиатура получила полноразмерную раскладку с 108 клавишами и 12 дополнительными функциями через сочетания. Особенность — волнообразная форма клавиш и мягкая съёмная подставка под запястья.