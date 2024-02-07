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Компьютеры
Опубликовано 07 февраля 2024, 22:57
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Xiaomi представила новый MIniLED-монитор Redmi G Pro 27

С разрешением 2K
Xiaomi расширяет свой ассортимент мониторов с новым продуктом — Redmi G Pro 27, который уже доступен для предварительного заказа на официальном магазине. Предварительные заказы принимаются с 19 по 22 февраля.

Монитор 27-дюймов с разрешением 2K (2560*1440) и 1152 зонами Mini LED, что обеспечивает точное управление темными участками изображения. Монитор предлагает 4 режима подсветки (высокий, средний, низкий, выключен) и динамическую подсветку для различных сценариев использования.

Устройство имеет пиковую яркость 1000нит, черную яркость 0.001нит, поддерживает HDR1000 и обеспечивает динамический контраст 1 000 000:1. Монитор поддерживает обновление с частотой 180Гц, имеет быструю IPS-матрицу, а также технологию FreeSync для предотвращения разрывов изображения.

Redmi G Pro 27 получил сертификацию TÜV Low Blue Light, фильтруя коротковолновое синее излучение в режиме низкой яркости. Монитор поддерживает 100% sRGB, 99% DCI-P3, 97% Adobe RGB, обеспечивая точное цветопередачу и 10-битную глубину цвета. Он также оснащен двумя портами DP1.4 и двумя портами HDMI 2.0.

Xiaomi представила новый MIniLED-монитор Redmi G Pro 27
© Xiaomi
Источник:IT Home
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Xiaomi
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#Redmi
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#монитор
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