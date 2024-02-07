Xiaomi представила новый MIniLED-монитор Redmi G Pro 27

Монитор 27-дюймов с разрешением 2K (2560*1440) и 1152 зонами Mini LED, что обеспечивает точное управление темными участками изображения. Монитор предлагает 4 режима подсветки (высокий, средний, низкий, выключен) и динамическую подсветку для различных сценариев использования.

Устройство имеет пиковую яркость 1000нит, черную яркость 0.001нит, поддерживает HDR1000 и обеспечивает динамический контраст 1 000 000:1. Монитор поддерживает обновление с частотой 180Гц, имеет быструю IPS-матрицу, а также технологию FreeSync для предотвращения разрывов изображения.

Redmi G Pro 27 получил сертификацию TÜV Low Blue Light, фильтруя коротковолновое синее излучение в режиме низкой яркости. Монитор поддерживает 100% sRGB, 99% DCI-P3, 97% Adobe RGB, обеспечивая точное цветопередачу и 10-битную глубину цвета. Он также оснащен двумя портами DP1.4 и двумя портами HDMI 2.0.