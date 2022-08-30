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Xiaomi привезла в Россию топовый 27-дюймовый 4K-монитор с узкими рамками
В России поступил в продажу новенький монитор от Xiaomi — Xiaomi 4K Monitor 27. Как можно понять из названия, девайс получил 27-дюймовый дисплей с разрешеинем 4К.
Также новинка может похвастаться яркостью 400 кд/м2, временем отклика в 6 мс, охватом 99% цветовой гаммы DCI-P3 99% и 100% sRGB. Вместе с тем монитор поддерживает отображение до 1,07 млрд цветовых оттенков и имеет цветовую сертификацию Pantone, обеспечивая точность цветопередачи дельта E<1.
Все эти технологии, внедрённые в Xiaomi 4K Monitor, говорят о том, что устройство является отличным вариантом для профессионалов. При этом просят за него всего 44 990 рублей.
Ещё одной приятной особенностью девайса является то, что рамки вокруг дисплея у него минимальные. Благодаря этому его внешний вид каждый раз притягивает взгляд.