Компьютеры
Сегодня 10:08
Xiaomi выпустит компьютер дешевле собственных смартфонов
Компания вновь в своем репертуаре
На онлайн-платформе коллективного финансирования Youpin, которая принадлежит Xiaomi, был представлен новый компьютер-моноблок под названием Ningmei CR600. Отличительной особенностью устройства стало сочетание отличного дизайна и неплохого железа с крайне невысокой ценой.
Так, устройство выглядит максимально сдержанно: здесь нет каких-то ярких и вызывающе кричащих элементов, которыми грешат многие китайские устройства. Также здесь установлено достаточно неплохое железо. Например, дисплей, диагональю 23,8 дюймов, имеет разрешение Full HD, в качестве процессора можно выбрать либо Intel Core i3-9100, либо i5-9400. Оперативной памяти в моноблоке 8 ГБ, а постоянная может представлена в виде 512 ГБ SSD либо 256 ГБ SSD вкупе с 1 ТБ HDD.
Что же касательно цены, то за устройство компания просит 444 долларов, что более, чем на 100 долларов дешевле, чем минимальная версия представленного вчера Xiaomi Mi 10 — флагманского смартфона компании.