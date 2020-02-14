Xiaomi выпустит компьютер дешевле собственных смартфонов

Так, устройство выглядит максимально сдержанно: здесь нет каких-то ярких и вызывающе кричащих элементов, которыми грешат многие китайские устройства. Также здесь установлено достаточно неплохое железо. Например, дисплей, диагональю 23,8 дюймов, имеет разрешение Full HD, в качестве процессора можно выбрать либо Intel Core i3-9100, либо i5-9400. Оперативной памяти в моноблоке 8 ГБ, а постоянная может представлена в виде 512 ГБ SSD либо 256 ГБ SSD вкупе с 1 ТБ HDD.