Xiaomi выпустит мини-компьютер в необычном корпусе

Xiaomi выпустит мини-компьютер в необычном корпусеВ отличие от Intel NUC и Mac mini
Вчера должна была состояться презентация Xiaomi с анонсом целого ряда новых устройств: от смартфонов до наушников. Но, как оказалось, компания готовила для фанатов и так называемый «One more thing».
Речь идёт о мини-ПК, по своей философии напоминающем линейку NUC от Intel. Правда, в отличие от конкурента, решение от Xiaomi не должно было напоминать модель Mac mini от Apple.
В подтверждение своих слов о существовании компьютера, инсайдеры опубликовали фото устройства. Судя по ним, ПК получит кастомный корпус со вставками в виде сот. Называться девайс будет Xiaomi Host Mini.
Сообщается, что девайс получит Intel ARC A770 в качестве основы, а также блок питания на 100 Вт. Интересно, что внутри корпуса компьютера можно увидеть место для установки видеокарты с двумя слотами, что говорит об игровой направленности новинки.