Xiaomi запустила продажу своих первых мониторов

Известно, что младшая версия оборудована IPS экраном с диагональю в 23,8 дюйма, с разрешением Full HD, который поддерживает довольно широкий угол обзора 178°. Устройство оснащено узкими рамками, а также встроенным в подставку блоком питания.

Старшая, 34-дюймовая модель оснащена экраном с разрешением 3440 на 1440 пикселей. Обновление частоты изображение равно 144 Гц, а радиус кривизны составляет 1,5 м. Отмечается, что монитор может работать в нескольких режимах, а также поддерживает технологию AMD Freesync.

На данный момент стоимость младшей версии составляет 100 долларов, тогда как флагманскую версию можно приобрести за 350 долларов.