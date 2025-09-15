Ютубер собрал СЖО с 16 вентиляторами и 12-метровыми трубками за $2000

Конструкция впечатляет: 16 вентиляторов, три насоса D5, крупный резервуар и целых 12 метров трубок с фирменными переходниками.

Для управления вентиляторами и насосами автор подключил отдельный мини-ПК, встроенный в блок питания и закреплённый на стене рядом с системой. К нему добавили внешний компактный монитор и вынесенную кнопку включения.

Сборка оказалась не из простых — пришлось решать проблемы несовместимости USB, корректировать питание с 19 на 12 В и переподключать кабели. Но после настройки MoRa заработала стабильно.