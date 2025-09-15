Ютубер собрал СЖО с 16 вентиляторами и 12-метровыми трубками за $2000

Ютубер собрал СЖО с 16 вентиляторами и 12-метровыми трубками за $2000Впечатляющий DYI
Конструкция впечатляет: 16 вентиляторов, три насоса D5, крупный резервуар и целых 12 метров трубок с фирменными переходниками.
Для управления вентиляторами и насосами автор подключил отдельный мини-ПК, встроенный в блок питания и закреплённый на стене рядом с системой. К нему добавили внешний компактный монитор и вынесенную кнопку включения.
Сборка оказалась не из простых — пришлось решать проблемы несовместимости USB, корректировать питание с 19 на 12 В и переподключать кабели. Но после настройки MoRa заработала стабильно.
Результаты впечатляют: температура воды в контуре держится около 32 °C, а температура GPU под нагрузкой снизилась ещё на 4 °C относительно предыдущей СЖО. При этом система практически бесшумна — вентиляторы вращаются на 600 об/мин и не слышны на расстоянии.
Проект получился дорогим и трудоёмким, но показал, каких высот можно достичь в кастомном водяном охлаждении при внимательном подходе.