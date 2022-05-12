За сколько лет Россия сможет наладить производство собственных полупроводников

По мнению аналитиков Content Review, на то, чтобы полноценно наладить производство отечественных полупроводников, российским специалистам понадобится не менее 15 лет. Связано это в том числе и с тем, что на сегодняшний день в России нет необходимого оборудования, которое позволило бы изготавливать чипы по стандартам современных техпроцессов.

Учитывая, что развитие с каждым годом становится всё легче, России понадобится лет 15 на это (на создание своего производства чипов), если такая задача вообще стоит. Content Review

Стоит учитывать при этом, что завозить чипы можно и из Китая. В качестве партнёра в таком случае может выступать SMIC. Но даже такой вариант требует определённого времени на реализацию.