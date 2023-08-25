Компьютеры
07:59, 25 августа 2023
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За взлом российской ОС Astra Linux начнут платить деньги

А вот это уже интересно

Компания «Астра» запустила программу по поиску уязвимостей в своей операционной системе. За обнаруженные уязвимости «белые» хакеры могут получить до 250 тыс рублей.

Отметим, что в России впервые стартует подобная программа для операционных систем. Ответственным за неё станет разработчик российской ОС Astra Linux — «Астра».

Гендиректор компании Илья Сивцев подчеркнул, что оплата будет производиться не просто за найденные ошибки, но и за реализацию недопустимых событий.

Оператором программы станет ИБ-компания BI.ZONE. Она будет предоставлять «белым» хакерам доступ к программе, приём и обработку отчётов.

При подтверждении уязвимости, компания проведёт выплату вознаграждения. Независимые исследователи будут искать уязвимости не в коде, а в механизмах защиты ОС.

Источник:CNews.ru
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