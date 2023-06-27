Зачем и для кого: Microsoft добавила в браузер Edge функцию просмотрщика фотографий

Недавно журналисты издания Neowin обнаружили интересное нововведение в приложении версии Canary — функцию под названием EdgePhoto. Она превращает браузер в программу для просмотра изображений.

Хотя функция EdgePhoto всё ещё находится на ранней стадии разработки и содержит ошибки, она уже доступна для активации.

Для этого достаточно скачать версию Microsoft Edge Canary, кликнуть правой кнопкой мыши по иконке приложения, выбрать «Свойства» и активировать определённое поле. После этого можно просто перетащить любое изображение в Microsoft Edge и браузер покажет все фотографии из той же папки.

Есть также специальная кнопка, которая позволяет открывать изображения в отдельном окне без пользовательского интерфейса браузера.

Пока неясно, какую цель преследует Microsoft с выпуском функции EdgePhoto, учитывая наличие встроенных программ для просмотра фотографий в большинстве операционных систем.