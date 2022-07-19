Зачем хакеры взламывают компьютеры россиян

По словам эксперта, это связано с тем, что из как можно большого количества заражённых устройств злоумышленники строят масштабные ботнеты, или «зомби-сети». Это нужно для мощных атак на российские компании, госучреждения, те же «Госуслуги», СМИ.

Кроме того, снова частыми инструментами хакеров стали вирусы-вымогатели и воровство персональных данных. Найдя у пользователя на атакованном устройстве некий «скелет в шкафу», мошенники начинают его шантажировать с целью выкупа, а вирус-вымогатель сразу действует прямо — это ПО блокирует экран и требует выкуп за разблокировку системы.

«Сейчас самый большой вред, когда операционную систему вашего компьютера используют для атак на сервера российских компаний и учреждений, на те же "Госуслуги". Когда началась история, которая идёт по всему миру, в которой Россия обвиняется во всём, злоумышленники начали продавать ботнет, по-другому это называется "зомби-сеть". Заражённые компьютеры наших пользователей, которые находятся на территории РФ, по определённой команде начинают атаковать российские сервера, сайты, например, новостные ленты. Пользователи могут даже не заметить, что их машины использовали для атаки», — предупредил Григорий Пащенко.