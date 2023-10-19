Запрет США на поставку видеокарт NVIDIA RTX 4090 в Китай коснётся и России

Недавно стало известно о включении модели RTX 4090 в список товаров, запрещённых для ввоза в Китай.

Несмотря на утверждения некоторых источников о том, что это касается только корпоративных клиентов, приобрести данную модель в китайских магазинах стало невозможно.

Такие же трудности могут ожидать и российских покупателей. В документе SEC, где указаны новые правила экспортного контроля, помимо Китая, упоминаются и другие страны, подвергающиеся аналогичным экспортным ограничениям.

Среди них Россия, Беларусь, Казахстан и даже ОАЭ.

Хотя экспорт в эти страны напрямую не запрещён, для осуществления поставок потребуется специальная экспортная лицензия США. Этот процесс может затруднить доступность видеокарт NVIDIA RTX 4090 и других моделей на российском рынке.