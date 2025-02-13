Запуск RTX 5080 и 5090 назвали худшим в истории NVIDIA

По его словам, компания допустила сразу несколько серьезных ошибок, которые привели к недовольству пользователей.

Во-первых, наблюдаются проблемы с поставками. Неясно, искусственно ли NVIDIA ограничивает количество карт на рынке или же просто не смогла наладить достаточное производство.

Во-вторых, многие пользователи столкнулись с неожиданными сбоями в работе с PCIe. Из-за этого некоторые вынуждены переключаться с PCIe 5.0 на устаревшие версии, включая PCIe 4.0 и даже PCIe 2.0.

Еще одной серьезной проблемой стал драйвер. Некоторые владельцы карт сообщают, что из-за него вышли из строя RTX 5090 и даже специальная версия RTX 5090D.

Если AMD сумеет избежать подобных ошибок с линейкой Radeon RX 9000, это может серьезно ударить по репутации NVIDIA.