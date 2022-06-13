Заражённые Windows-компьютеры будут автоматически помещаться в карантин

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Заражённые Windows-компьютеры будут автоматически помещаться в карантинУдивительно, что ничего подобного не появилось ранее
Внезапно, компания Microsoft добавила интересную и, потенциально, крайне важную новую функцию во встроенный антивирус Windows.
Речь идёт о возможности изолировать заражённый вирусом ПК от общей сети. Так, если системные администраторы заметят подвергшийся атаке компьютер, они смогут указать на него и Windows Defender автоматически поместит его в своеобразный карантин.
Это нововведение может помочь предотвратить атаку на соседние устройства, пока специалисты по обеспечению безопасности не найдут, идентифицируют и устранят угрозу на скомпрометированном компьютере.
Microsoft
Что интересно, нововведение не стало эксклюзивной функцией Windows 11. Оно также доступно пользователям Windows 10, Windows Server 2019 и новее.
Напомним, что ранее специалисты по кибербезопасности обнаружили в Сети дистрибутив с программой CCleaner, который заразили вирусом.